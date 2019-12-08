الاحتلال يتحمل نتائج "سياسته الحمقاء" في غزة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "صفا" أن الناطق باسم حركة حماس "فوزي برهم" صرح فيما يتعلق باعتداءات كيان الإحتلال: ن إصرار الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة التصعيد على غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة وكتائب القسام، "تصعيد خطير لا يمكن التسليم به".

وأكد برهوم في تصريح له أن الاحتلال يتحمل تبعات ونتائج هذه "السياسة الحمقاء"، والتي لن ترتد إلا في وجهه.

وأضاف "المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام لها تجارب كافية في كيفية التعامل مع هذا العدو وكسر معادلاته وجعله لا يعرف الهدوء. /انتهى/