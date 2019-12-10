  1. الإقتصاد
١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢

نائب ايراني يؤكد على ضرورة توفير حاجات البلاد من الشركات المعرفية

نائب ايراني يؤكد على ضرورة توفير حاجات البلاد من الشركات المعرفية

اكد النائب برلماني الايراني على ضرورة شراء منتجات الشركات المعرفية الايرانية بدلا عن توفير حاجات البلاد من الاسواق والدول الاجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب في مجلس الشوري الاسلامي "اسفنديار اختياري" وفي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي أشار إلى كلمة عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي "أمير حسين قاضي زاده" عن الدور الهام لمشروع الشركات المعرفية ، قائلا: ان اكبر خطوة يمكن اتخاذها  لدعم الشركات المعرفية هي شراء منتجاتها.

وبدورها قالت عضوة اللجنة اللاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي "فاطمه حسيني" بشأن التحديات التي تواجهها الشركات المعرفية: إن المخاطر السياسية تؤثر في البيئة الاقتصادية وتسبب مشاكل للشركات المعرفية./انتهى/

رمز الخبر 1899978

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