زيادة حصة النساء في مشروع الموازنة المالية الإيرانية المقترحة بنسبة 36%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية في شؤون المرأة والعائلة "معصومة ابتكار" أوضحت في حديث لها اليوم الاثنين أنه للنساء حصة في كافة الاجهزة الحكومية ولا تتركز هذه الميزانية على منظمة واحدة وحسب.

و أعربت ابتكار عن ارتياحها لنمو الحصة الخاصة بتحقيق العدالة الجنسية و الحدة من التخلف فيما يخص بالقضايا المرأة والتي تقدر بنسبة 36 في المئة.

وكان قد أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق بانه وبحسب التقديرات فان الاقتصاد بدون النفط سيسجل فائضا هذه السنة ( تنتهي 20 مارس/آذار2020)، و من المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة.

وأكد أن الموازنة العامة الجديدة لا تعتمد تقريبا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط.

وأعتبر أن السنة المالية القادمة على غرار هذه السنة، ستحوى ميزانية تظهر الصمود والثبات ازاء الحظر، وأن الموزانة تثبت للعالم أن رغم الحظر سنواصل ادارة البلاد.

واشار الرئيس الايراني الى أن مشروع الموازنة كما بالسابق، أعتمد سعر الدولار الاميركي الواحد عند 42 الف ريال بهدف تغطية واردات السلع الاساسية، فيما ستتم تغطية واردات السلع غير الاساسية بسعر 85 الف ريال للدولار./انتهى/