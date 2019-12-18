بدء فعاليات مؤتمر حوار الأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للانباء أن فعاليات مؤتمر حوار الأمن الإقليمي بالتركيز على موضوع أفغانستان، قد بدأت.

هذا وقد وصل في وقت سابق أمين مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشف ومستشار الامن القومي الافغاني حمد الله محب ومساعد مستشار الامن القومي الهندي راجيندر خان بمرافقة وفود رفيعة المستوى للمشاركة في الملتقى.

وفي هذا السياق وصل مساعد أمين مجلس الامن في رئاسة اوزبكستان شايا قوبوف الى طهران مساء الثلاثاء ايضا للمشاركة في المؤتمر المذكور.

ومن المقرر أن يفتتح ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني المؤتمر المذكرور آنفاً بمشاركة أمناء ومستشاري ومسؤولي الامن القومي والوفود المرافقة من وروسيا والصين والهند وافغانستان وطاجيكستان واوزبكستان. /انتهى/