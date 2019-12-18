مسؤولو الأمن القومي الروسي والأفغاني والهندي في طهران

ووصل الى طهران يوم الثلاثاء أمين مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشف ومستشار الامن القومي الافغاني حمد الله محب ومساعد مستشار الامن القومي الهندي راجيندر خانا بمرافقة وفود رفيعة المستوى للمشاركة في الملتقى.

وفي هذا السياق وصل مساعد أمين مجلس الامن في رئاسة اوزبكستان شايا قوبوف الى طهران مساء الثلاثاء ايضا للمشاركة في المؤتمر المذكور.

ويبدأ المؤتمر المذكور أعماله في طهران صباح اليوم الاربعاء بكلمة ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني ومشاركة أمناء ومستشاري ومسؤولي الامن القومي والوفود المرافقة من وروسيا والصين والهند وافغانستان وطاجيكستان واوزبكستان ./انتهى/