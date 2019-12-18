ظريف: لا يحق لواشنطن استخدام الية فض النزاع وهي خارجة من الاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر انه لا تكتفي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بل وادعت (وزارة الخارجية الأمريكية) أن الولايات المتحدة بامكانها استخدام فض النزاع لأنها كانت واحدة من الشركاء والاطراف في الاتفاق النووي .

وذكّر وزير الخارجية الإيراني واشنطن بأنها قد خرجت من جانب واحد من الاتفاق النووي وكتب يقول : "خبر عاجل: دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) علق صراحة ومنذ وقت طويل مشاركة اميركا في الاتفاق النووي . انه عار."

وجاء رد ظريف على الاتفاق بين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي "تد كروز" ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الرامي الى الاستفادة من اليةض النزاع رغم خروج واشنطن الاحادي من الاتفاق النووي .