افتتاح دار "الزخارف المخرمة" في زنجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "غادة حجاوي" رئيسة إقليم آسيا والباسيفيك في مجلس الحرف العالمي أعلنت خلال مراسم الافتتاح ان مدينة زنجان التاريخية تحتضن الكثير من الصناعات اليدوية الجميلة والفريدة من نوعها وتتميز بهذه الصناعة الخاص بها عالميا.

وقالت حجاوي إن محافظة زنجان تمتلك طاقات وإمكانيات كثيرة في مجال الزخارف المخرمة ، مضيفا ان مدينة زنجان واحدة من أجمل المدن في إيران لكونها تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة.

جدير بالذكر ان محافظة زنجان معروفة بمهارة أهلها وتخصصهم في مختلف الصناعات اليدوية ولا سيما صهر المعادن وحياكة السجاد، وعلى مر أكثر من ألف عام وفي العهد الساساني بالتحديد عرفت هذه المدينة بالصناعات النحاسية للتطور وتبلغ الذروة في العهد السلجوقي، وفي العهد الإيلخاني اجتذب الحاكم هولاكو خان بعض الحرفيين الصينيين ليطوروا هذه الحرفة الهامة.

ومن الصناعات اليدوية الأخرى التي تشتهر بها محافظة زنجان عبارة عن: حياكة السجاد بشتى أنواعه من بسط وحصران وسجاجيد بمختلف الأنواع والأحجام، صناعة السكاكين بجميع الأحجام والأشكال، حياكة المنمنمات، الغزل والنسيج، صناعة الأحذية التقليدية، صناعة السلال بأنواع وأحجام مختلفة./انتهى/