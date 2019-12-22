الفيلم الايراني "هفت ونيم " ينافس في مهرجان داكا الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشارك الفيلم الايراني " هفت ونيم " للمخرج نويد محمد زاده في مهرجان "داكا" الدولي للافلام في بنغلاديش.

هذا وتقام الدورة الثامنة عشر من مهرجان داكا في العاصمة البنغلادشية داكا في الفترة بين 11 حتى 19 کانون الثانی/ يناير 2020 تحت عنوان " فيلم أفضل، مشاهد أفضل ومجتمع أفضل".

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "هفت ونيم" هو من إنتاج إيران بالتعاون مع أفغانستان، ويروي قصة سبع فتيات إيرانيات وأفغانيات في اطار سبعة لقطات على نحو مشهد متصل (plan-sequence) حيث يقام حفل زفافهن لكن كل واحدة منهن تعاني بطريقة ما من مشاكلها./انتهى/