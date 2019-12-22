تحالف "الفتح" العراقي يكشف شروطه بشأن رئيس الوزراء الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "سبوتنيك" ان البلداوي ذكر، بحسب موقع"بغداد اليوم"، أن الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة.

وأضاف "المدة المحددة لترشيح شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم غد الأحد. الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة لكن ما نحتاجه فقط اللمسات الأخيرة لضمان عدم اعتراض الكتل الأخرى على اسم المرشح، من أجل إعلانه بشكل رسمي".

وبين البلداوي أن "تحالفه رصد ملامح الشخصية المقبولة التي تتفق مع شروطه فيما يخص أن يكون مستقلا غير متحزب يمتلك رؤية سياسية قادر على إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، يتمتع بالشفافية والشجاعة والحيادية في اتخاذ القرار، ويحافظ على وحدة وسيادة العراق من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأكد أن "تحالف وضع شرطا مهما وهو أن يحافظ الرئيس الجديد على ما بدء به رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي فيما يخص الاتفاقية الاقتصادية مع الصين التي ستبني البلاد وتكمل مشروع ميناء الفاو الذي سيكون المصدر الرئيسي لموازنة البلاد بدلا من النفط".

وكان تحالف "البناء" أعلن، في وقت سابق، أنه قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال القيادي في التحالف، محمد سالم الغبان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء تمثل باقي كتل التحالف، "اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية للإسراع في تشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات".

وأضاف "ندعو رئيس الجمهورية للالتزام بالتوقيتات الدستورية وأن يقدم مرشح الكتلة الأكبر"، مؤكدا "قدمنا اسم مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية".

وحول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية العراقية أكد الغبان أن الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت عليه في الانتخابات بجلسة البرلمان في يوم الاثنين. /انتهى/