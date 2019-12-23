الجيش السوري يتابع تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

وأفادت وكالة مهر للانباء ان مراسل وكالة سانا أن وحدات من الجيش وبعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعدداً من القرى والمزارع المحيطة بها تقدمت اليوم باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية بريف مدينة معرة النعمان.

ولفت إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد في حين فر العديد من أفرادها باتجاه عمق البلدة وتحصنوا في منازل الأهالي واتخذوهم دروعاً بشرية ومنعوهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.

وقال أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المجموعات الإرهابية خلال الأيام الماضية على جميع الجبهات خلقت حالة من التخبط والانهيار والاتهامات المتبادلة في صفوفها كما أجبرت من تبقى من إرهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه الشمال في عمق قرى وبلدات ريف إدلب.

واستعادت وحدات الجيش أمس السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية أبرز معاقل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شرق الطريق الدولي إضافة إلى قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد قضائها على آخر فلول الإرهابيين. /انتهى/

