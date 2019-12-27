ايران تعزي كازاخستان بضحايا حادث تحطم الطائرة

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن موسوي اعرب عن اسفه لتحطم طائرة الركاب في كازاخستان والذي ادى الى مصرع واصابة العديد من المواطنين الكازاخيين، معزيا ومواسيا حكومة وشعب كازاخستان بهذا الحادث.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تعاطفه مع ذوي ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقد أعلن مطار ألماتي في كازاخستان، الجمعة، تحطم طائرة ركاب اصطدمت بمبنى مكون من طابقين وعلى متنها 95 راكبا بالإضافة إلى 5 أفراد الطاقم.

وأوضح مطار ألماتي في بيان أن الطائرة فقدت ارتفاعها بعد الإقلاع واخترقت حاجزا اسمنتيا قبل الاصطدام بالمبنى، لافتا إلى أن الطائرة كانت في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.

وقتل في الحادث الذي وقع صباح الجمعة ما لا يقل عن 15 شخصا واصبل 35 اخرون وفقا لتقارير أولية.

الطائرة المنكوبة هي من طراز "فوكر 100" تابعة لخطوط "بيك اير" الكازخستانية وفقا لمطار ألماتي الذي لفت إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب.