تحطيم طائرة عسكرية في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان الخدمة الصحفية في مطار ألماتا ذكرت أن الطائرة "أيه إن-26"، التابعة لخدمة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان، تحطمت أثناء هبوطها في مطار ألماتا، وكان هناك ستة أشخاص على متنها.

وقال المكتب الصحفي للوزارة: "تعمل هناك 10 فرق إسعاف للطوارئ تابعة لإدارة الصحة العامة في ألماتا. وفقًا للبيانات الأولية، توفي أربعة أشخاص، وتم إرسال جريحين إلى أقرب مستشفى في منطقة إيلي".

وبحسب الوزارة فإن "الطائرة العسكرية "أيه إن-26" التي تتجه من نور سلطان إلى ألماتا اختفت من الرادار وهبطت اضطراريا في مطار ألماتا". وقالت وزارة الطوارئ "تم إخماد الطائرة".

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