اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام يتناول موضوع انضمام ايران الى "CFT"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الرابع للجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام المتشكلة من اللجان الثلاث "الاقتصادية" و"السياسية، الدفاعية، الامنية" و"القانونية، القضائية" قد عقد اليوم السبت حيث تطرق الاجتماع الى انضمام ايران الى معاهدة "سي أف تي".

وشارك في هذه الجلسة اعضاء اللجنة المذكورة الى جانب مندوبين من وزارة الخارجية وغيرهم من الخبراء، حيث تم البحث والنقاش حول انضمام ايران الى معاهدة فاتف.

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة المقبلة لهذه اللجنة دراسة السيناريوهات المحتملة فيما يخص بإنضمام ايران الى معاهدة "سي أف تي"./انتهى/