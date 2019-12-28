رئيس مجلس الأمة الكويتي يسلم "درع المجلس" لوفد يعمل ضد الأمن القومي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "أحوازنا" أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم سلم ما يسمى ب"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تتواطأ مع الإرهابيين ضد الأمن القومي الإيراني، "درع المجلس"، وذلك بحضور النائب الكويتي عبدالله فهاد العنزي.

ونقلت الموقع التابع لهذه الحركة الإرهابية أن الغانم سلم الدرع لشخص يدعى "حكيم الكعبي"، وأن التسليم جاء على هامش الاجتماع المنعقد في الكويت تحت عنوان "برلمانيون من أجل الأحواز".

وقامت هذه الحركة الإرهابية التي تتلقى دعما سخيا من بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة، منذ نشأتها عام 2005 بتبني إعمال تخريبية كثيرة ضد الأمن القومي الإيراني.