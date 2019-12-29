دار نشر الثقافة المصرية تصدر ترجمة لرواية "دايره ها" الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رواية "دايره ها" للكاتب "حميد نور شمسي" التي أصدرتها دار "كتاب نيستان" للنشر والطباعة في العام الماضي، ستقوم دار نشر الثقافة المصرية بترجمتها إلى العربية بالتعاون مع مؤسسة "بول" الإيرانية للترجمة والأدب.

تحمل هذه الرواية في طيّاتها، قصة اجتماعية تحكي حياة أربع عائلات، وذلك بالتركيز على أربعة شبان منخرطين في سياق حياة مجتمع إيراني يتصف بالشبابية.

تجدر الإشارة إلى أن رواية "دايره ها" والتي تعني "الدوائر" تترجم لأول مرة إلى اللغة العربية حسب اتفاق جاء بين دار نشر الثقافة المصرية ومؤسسة "بول" الإيرانية للترجمة والأدب، بغية تعزيز التعاون بين طهران والقاهرة في مجال علوم اللغة واللسانيات والآداب./انتهى/