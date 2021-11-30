محاضرة "القوى الإقليمية ومستقبل العالم الإسلامي: التعاون أم التنافس؟"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينظِّم مركز الجزيرة للدراسات لقاءً يُلقي فيه الدكتور غلام علي حداد عادل، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجمع اللغة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محاضرة عامة بعنوان "القوى الإقليمية ومستقبل العالم الإسلامي: التعاون أم التنافس؟"، يوم الأربعاء، 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، في منتجع المسيلة، بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وتتناول المحاضرة الآفاق المتوقعة واتجاهات العلاقة بين القوى الإقليمية المؤثرة في العالم الإسلامي، وتأثير ذلك على ثلاثية: التعاون والتنافس والصراع بين هذه القوى، لاسيما في ظل متغيرات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وبروز تحالفات زادت من حدة المنافسة في بعض المناطق وعمَّقت من مستوى التعاون في مناطق أخرى.

المحاضر، الدكتور غلام علي حداد عادل، سياسي وأديب إيراني، وُلد عام 1945، يحمل شهادة في الفيزياء كما يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. سبق أن كان نائبًا في مجلس الشورى، وفي الدورة السابعة انتُخب رئيسًا للمجلس عام 1979. وفي الانتخابات التشريعية، عام 2012، حصل على أعلى نسبة من الأصوات في العاصمة، طهران.

ويعد الدكتور عادل عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، فهو يرأس مجمع اللغة والأدب الفارسي في إيران. له عدد من المؤلفات، ومن أهم أعماله ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفارسية.

ستكون المحاضرة باللغة العربية وستتوافر ترجمة فورية إلى الإنجليزية، مع التنويه إلى أن الحضور سيقتصر على من تلقوا جرعتي تطعيم فيروس كورونا.

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