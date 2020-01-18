افتتاح أول معرض الکتب المترجمة لدار "سورة مهر" للنشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أول معرض للكتب المترجمة لدار "سورة مهر" للنشر سيقام الاثنين المقبل من 20 حتى 24 يناير/كانون الثاني تحت عنوان "حركة الترجمة" والتي استلهمت من تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة ترجمة الأعمال المميّزة لأدب المقاومة والثورة من الفارسية إلى اللغات الأجنبية.

واصدرت دار "سورة مهر" للنشر حتى الان 100 كتاب باللغات الانجليزية والعربية والروسية والتركية والاوردية وتضم هذه الترجمات كتب مثل "دا"، "فرنكيس"، "ذكريات عزت شاهي"، "فال خون"،"ضيوف الصخور"، "لعبة الشطرنج مع آلية قيامة" باللغة الانجليزية ولكتب "القدم التي بقيت" ، "فتاة الشينا" ، "الكلستان الحادية عشرة" ، "الثلاثة والعشرون" ، "نور الدين ابن إيران" باللغة العربية وكتب"ابتسامة المسيح" ، "آه مع شين" ، قائدي " باللغة الروسية.