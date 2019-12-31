نأمل أن يكون 2020 عام التطوير المستمر للشراكة الإستراتيجية بين إيران والصين

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف" هنأ، اليوم الثلاثاء، بميلاد السيد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد عبر تغريدة على موقع تويتر باللغة الصينية .

وجاء في تغردة "ظريف" على موقعه في تويتر: "أنا مسرور جدا لأني قضيت الايام الاخيرة من عام 2019 مع اصدقائي الصينيين في بكين وكذلك ساستقبل أول يوم من عام 2020".

كما أعرب وزير الخارجية الايرانية" عن أمله أن يكون عام 2020 عام التطوير المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران و الصين وكذلك قال: "أبارك لأصدقائي الصينيين عامهم الجديد".

تجدر الإشارة إلى أنه توجه "محمد جواد ظريف" من موسكو إلى بكين واستقبله نظيره الصيني "وانغ يي" في المطار فور وصوله، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. /انتهى/