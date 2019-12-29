وزير الخارجية يتوجه الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية "سید عباس موسوي" في مراسم "ميقات الهلال والصليب" التي اقيمت في كنيسة "سركيس المقدس" اليوم الأحد بطهران أعلن ان ظريف ستزور روسيا بهدف إجراء مباحثات بشأن آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وصرح موسوي حول المشاركة وزير الخارجية الايرانية في الاجتماع الخاص لمجلس الامن الدولي بنيويورك قائلا تم توجيه الدعوة الى مجلس الامن الدولي بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس منظمة الامم المتحدة.

واعتبر المتحدث بإسم الخارجية الايرانية هذا الاجتماع بمثابة فرصة للتباحث حول تبعات اعتماد النزعة الاحادية وتأثيراتها على النظام الدولي.

واضاف، ينوي وزير الخارجية المشاركة في الاجتماع في حال توفر الظروف اللازمة لاصدار تاشيرة الدخول.

تجدر الاشارة الى ان مراسم "ميقات الهلال والصليب" التي اقيمت في كنيسة "سركيس المقدس" بطهران والتي تظهر الالفة والمحبة بين المسلمين واتباع الديانة المسيحية في ايراناقيمت بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية بهدف تقارب الاديان السماوية ./انتهى/