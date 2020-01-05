نانسي بيلوسي: اغتيال سليماني يعرض أرواح الأمريكيين للخطر!!

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "القدس" ان بيلوسي قالت في بيان نشرته عبر تويتر، الجمعة: "الأولوية القصوى للقادة هي حماية الأرواح والمصالح الأمريكية، لكن لا يمكننا تعريض أرواح الجنود الأمريكيين والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بشكل أكبر، من خلال الانخراط في أعمال استفزازية.

وأضافت بيلوسي أن "الغارة التي أسفرت عن اغتيال سليماني، " تهدد بإثارة مزيد من التصعيد الخطير .

وأضافت: "لا يمكن لأمريكا والعالم تحمّل تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة".

وتابعت: "لقد قامت الإدارة (الأمريكية) بضربات في العراق استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى، وقتلت سليماني دون تصريح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. علاوة على ذلك، تم اتخاذ هذا الإجراء دون استشارة الكونغرس".

وتابعت بيلوسي: "يجب إطلاع الكونغرس بكامل هيئته فورا على هذا الوضع الخطير، والخطوات التالية التي تنظر فيها الإدارة، بما في ذلك التصاعد الكبير في نشر قوات إضافية في المنطقة". /انتهى/