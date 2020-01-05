https://ar.mehrnews.com/news/1900896/ ٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ رمز الخبر 1900896 الفيديو الفيديو ٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ هوسات عرب الأهواز في عزاء الشهيد قاسم سليماني رفع المشيعون في الأهواز رايات العزاء في تشييع جثامين القادة الشهداء بين الاهازيج والهوسات. تحميل 17 MB رمز الخبر 1900896 سمات مدينة الأهواز هوسات واهازيج تشييع قاسم سليماني مطالب مرتبط الأهواز تشهد اكبر تجمع في تاريخها والشوارع لم تعد تتسع للمزيد من المشاركين مسؤول بحركة النجباء: لن نتوقف الا بالجلاء الكامل لقوات الاحتلال الامريكي صور جوية من تشييع جثماني الشهيد "سليماني" و" المهندس" في الأهواز نشامى الأهواز في استقبال الشهيد "قاسم سليماني" و"المهندس"
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