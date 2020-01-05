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٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥

هوسات عرب الأهواز في عزاء الشهيد قاسم سليماني

هوسات عرب الأهواز في عزاء الشهيد قاسم سليماني

رفع المشيعون في الأهواز رايات العزاء في تشييع جثامين القادة الشهداء بين الاهازيج والهوسات.

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رمز الخبر 1900896

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