سفراء الدول الاجنبية يشاركون في تشييع جثماني الشهيدين "سليماني" و" المهندس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفراء بعض الدول الاجنبية شاركوا اليوم الأثنين، في مراسيم تشييع جثماني الشهيدين الفريق "قاسم سليماني" و"ابو مهدي المهندس" ورفاقهم الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي في قصف إرهابي أمريكي في مطار بغداد الدولي.

وشارك في التشييع السفير الفلسطيني لدى طهران صلاح الزواوي، والسفير التركي في ايران دريا أورس، والسفير الافغاني عبد الغفور ليفال وكذلك السفير العراقي سعد عبدالوهاب جواد الى جانب السفير السوري عدنان حسن محمودوالقائم بالاعمال العماني وسفراء كل من اوزبكستان وجمهورية اذربيجان وغينيا وبيسا وكينيا.

وانطلقت مراسم تشييع جثماني الشهيدين الفريق سليماني والمهندس ورفاقهما منذ الصباح الباكر اليوم الأثنين، بمشاركة حشود غفيرة بطهران.

وأقام قائد الثورة الإسلامية صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس و رفاقهم في طهران.