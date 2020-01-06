وكالات الأنباء تغطي بشكل واسع النطاق تشييع جثمان الفريق سليماني ورفاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم تشييع جثمان الفريق قاسم سليماني التي بدأت اليوم الأثنين صباحا بحضور حشود غفيرة، حظيت باهتمام بالغ من قبل وكالات الأنباء العالمية.

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وقامت وكالة سبوتنيك روسية بتغطية حية لمراسم التشييع ووصفت الحضور بالمهيب.

من جانبها غطت قناة الميادين بشكل موسع هذه المراسم، ونقلت كلمة ابنة الفريق قاسم سليماني وكذلك كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مبينة أن هذين الكلمتين تؤكدان على وجوب أخذ الثأر لدماء الشهداء من الأمريكيين.

وأضافت القناة بأن رفع الأعلام الحمراء تدل على أنه يجب أن المقاومة سوف تنتقم لدماء الفريق سلمياني ورفاقه.

وفي هذا السياق أشارت قناة الجزيرة القطرية إلى حضور الحشود الغفيرة في المراسم.

وغطت القناة القطرية كبقية القنوات العربية الأخرى هذه المراسم على نطاق واسع.

من جانبه غطى موقع العهد اللبناني حضور الحشود الغفيرة بأنها حضرت في الساعات الأولى من الصباح.

وفقًا للتقرير ، نشر الموقع صوراً للحشد الكبير الذي حضر مراسم التشييع، وأضاف الموقع أن قائدة الثورة الإسلامية أم المصلين في الصلاة على جثامين الشهداء.

وصف الموقع اللبناني، الذي يغطي الأخبار المعادية لإيران حضور الأشخاص في المراسم بملايين الأشخاص.

وأشارت وكالة رويترز إلى حضور قائد الثورة الإسلامية في مراسم التشييع، لكنها وبلهجة متحيزة ألمحت إلى أن حضور المسؤولين الحكوميين في المراسم بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني يضفي طابعا حكوميا على هذه المراسم.