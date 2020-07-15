"مهدي طارمي" بديلاً ل"ميلوت راشيكا" في "وردربرمن"

وافادت وكالة مهر للأنباء، قال "علي رضا نيكومنش" مدير اعمال "مهدي طارمي" المهاجم الايراني: "ان العروض المقدمة التي تلقاها للمهاجم الايراني كانت من النادي الاماني "وردبرمن".

ومنذ يومين قام الموقع الالماني "deichstube" باستبعاد استقطاب المهاجم الايراني لفريق "وردبرمن" بحجة امتلاك الفريق الالماني لاعبين يلعبون في نفس مركز طارمي.

ومع ذلك أكد موقع "Ligainsider" الالماني بأن "طارمي" يمكنه الانضمام الى "ميلوت راشيكا" موضحاً أن المهاجم الايراني لعب بشكل أساسي كجناح أيسر في المنتخب الوطني الإيراني، وأكد الموقع الالماني على ضرورة تقوية الفريق بأفضل اللاعبين.

جدبر يالذكر ان الموقع الالماني أشاد بأداء "مهدي طارمي" في موسمه الأول في الدوري البرتغالي.

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