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٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٢

شريط مصور

تجهيز مدفن الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان

تجهيز مدفن الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان

يتم تجهيز مدفن الشهيد الفريق قاسم سليماني في مسقط راسه بمدينة كرمان (جنوبي ايران).

تحميل 28 MB

رمز الخبر 1900979

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