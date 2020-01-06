https://ar.mehrnews.com/news/1900979/ ٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٢ رمز الخبر 1900979 الفيديو الفيديو ٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٢ شريط مصور تجهيز مدفن الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان يتم تجهيز مدفن الشهيد الفريق قاسم سليماني في مسقط راسه بمدينة كرمان (جنوبي ايران). تحميل 28 MB رمز الخبر 1900979 سمات تشييع قاسم سليماني كرمان قاسم سليماني مطالب مرتبط ابو مهدي المهندس: انا أحد جنود قاسم سليماني جثمان الشهيد ابومهدي المهندس سيشيع في "آبادان" مدينة قم المقدسة تنتظر جثامين الفريق "سليماني" و المهندس ورفاقهم سفير طهران في لندن يندّد بعنوان نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية الرادود "ميثم مطيعي" يرثي الشهيد "سليماني" باللغة العربية جثامين شهداء القصف الامريكي تصل الى ساحة "آزادي" غرب طهران الطهرانيون يعرضون تابوت الجنود الامريكيين رمزاً للثأر لدماء الشهيد كدخدايي: نعاهد الشهيد "قاسم سليماني" بأننا سنواصل دربه
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