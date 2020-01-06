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٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٥٤

شريط مصور

ابو مهدي المهندس: انا أحد جنود قاسم سليماني

ابو مهدي المهندس: انا أحد جنود قاسم سليماني

نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وهو يتحدث باللغة الفارسيةعن مدی علاقته بالفريق الشهيد قاسم سليماني.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان ابو المهندس في الفيديو يتحدث عن علاقته بايران و ردا على سؤال من بين الشعب الايراني من تحب اكثر؟ قال : احب قائد الثورة الاسلامية لانه لايتعلق فقط بالشعب الايراني بل يتعلق بجميع( المسلمين).

وعندما سال من هي الشخصية الاخرى التي يحبها؟ قال ابو المهندس: الحاج قاسم (سليماني)؟ فساله الصحفي: لماذا؟ رد ابو المهندس قائلا: لا تسالني لماذا؟ هناك امور كثيرة فساله الصحفي ماهي نوع العلاقة التي تجمعهم؟ قال ابو المهندس: علاقة الجندي بالقائد و مؤكدا:انا افتخر باني جندي الحاج قاسم انها نعمة الهية.

رمز الخبر 1900976

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