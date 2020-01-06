ابو مهدي المهندس: انا أحد جنود قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان ابو المهندس في الفيديو يتحدث عن علاقته بايران و ردا على سؤال من بين الشعب الايراني من تحب اكثر؟ قال : احب قائد الثورة الاسلامية لانه لايتعلق فقط بالشعب الايراني بل يتعلق بجميع( المسلمين).

وعندما سال من هي الشخصية الاخرى التي يحبها؟ قال ابو المهندس: الحاج قاسم (سليماني)؟ فساله الصحفي: لماذا؟ رد ابو المهندس قائلا: لا تسالني لماذا؟ هناك امور كثيرة فساله الصحفي ماهي نوع العلاقة التي تجمعهم؟ قال ابو المهندس: علاقة الجندي بالقائد و مؤكدا:انا افتخر باني جندي الحاج قاسم انها نعمة الهية.