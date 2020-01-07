نعیم قاسم يشارك في تشييع جثمان "سليماني" في مسقط رأسه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الامين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم" شارك اليوم الثلاثاء فيتشييع جثمان الشهيد الفريق "قاسم سليماني" الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في قصف إرهابي أمريكي في مطار بغداد الدولي.

وشارك في مراسم التشييع وزير الأوقاف السوري "محمد عبد الستار" و بعض المسؤولين و العلماء السوريين والشخصيات الاسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الاسلامي من لبنان واليمن وافغانستان وباكستان والهند والعراق وسوريا وفلسطين وبعض الدول الافريقية وقوات "الفاطميون" والحشد الشعبي وحزب الله.

وانطلقت مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق سليماني منذ الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، بمشاركة حشود غفيرة في مدينة کرمان (جنوب شرقي ايران).