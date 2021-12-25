قاسم سليماني "شهيد القدس" نبراس يضئ دروب المجاهدين و المقاومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية الذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقها الشهداء، تتهيا عزة لاحتفال بهذه المناسبة.

في هذا الصدد اجرى مراسل وكالة مهر باسل ابوحسان من غزة حوارا مع قيادين في حركة حماس والجهاد الاسلامي ونص الحوار فيما يلي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي: قاسم سليماني من الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين او خارج فلسطين الذين وقفوا الى جانب القضية الفلسطينية ودافعوا عن فلسطين ودعموا القضية الفلسطينية.

واعتقد ان هذا الشخص يستحق الاحترام والتقدير ويجب علينا ان نحترم هذه الذكرى و يجب ان يذكر هذا الرجل من خلال الانجازات والايجابيات تجاه القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح: هذا القائد البطل الاسطوري جاهد كثير في دعم القضية الفلسطينية وفي بناءها وتاسيسها وكل ماتعطي اوكلها اليوم المقاومة كان سهم الحاج سليماني ونترحم اليوم عليه و لكل شهداء فلسطين وشهداء الثورة الاسلامية الايرانية وشهداء حزب الله وكل اخواننا في محور المقاومة.

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