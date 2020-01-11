تصريحات بينيت حول تسريع الاستيطان، استمرار لسياسة التطهير العرقي

وقال قاسم في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، إن "هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري الإحلالي للكيان الصهيوني هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها هذا الكيان على شعبنا مدعوماً بمواقف الإدارة الأمريكية."

ولفت إلى أن "هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفًا فلسطينياً جماعياً لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة، وأن توقف قيادة السلطة تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال، ووقف ملاحقتها لكل أشكال المقاومة".

وشدد الناطق باسم حماس على أن" شعبنا سيظل يقاوم حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس./انتهى/