إيران تكشف الستار عن دواء لمرض "ستيفن هوكينغ" المصنوع محليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الدواء قد صنع على يد شركة معرفية في مركز التنمية في جامعة ايران للعلوم الطبية وقد دخل في الاسواق منذ شهرين وقد استخدمه 50 شخصا من مصابي بداء ALS أي التصلب الجانبي الضموري، الذي عانا منه عالم الفيزياء الشهير الراحل "ستيفن هوكينغ".

ويذكر أن قارورات Edaravone للحقن عبارة عن مستحضر سميك يعتمده المصابي بمرض ALS.

ويؤدي مرض ALS الى ضعف وضمور في جميع عضلات الجسم ويرجع ذلك لضمور الاعصاب الحركية السفلية والعلوية وبالتالي تكف عن إرسال الرسائل العصبية إلى العضلات.

ويقال أن 10 في المئة من الاصابات بهذه المرض تعد وراثية و90 في المئة لم يحدد سببها.

وغالبا ما يصاب الاشخاص بأعمار تفوق الـ50 عاما بهذا الداء، لكن يوجد هناك استثناءات أيضا لمرضى تقل اعمارهم عن الـ50 عام.

ووفقا للأخصائيين في الامراض العصبية أن هذا المرض يتضاعف ولحد الان لم يكشف أي علاج له./انتهى/.