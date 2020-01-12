روحاني: تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران والدوحة يحظى باهمية بالغة بالنسبة لشعبي البلدين

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاجتماع رفيع المستوى مع الجانب القطري الذي جرى مساء اليوم الأحد، أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن يتمكن الجانبان خلال هذه الزيارة من اتخاذ خطوة هامة في سياق تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة.

وأضاف، ان تعزيز العلاقات والتعاون بين إيران وقطر يحظى باهمية بالغة بالنسبة لشعبي البلدين ويصب في خدمة مصالحهما؛ مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية لاتخاذ خطوات جديدة في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

ونوه رئيس الجمهورية الى فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة في إيران في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة، والصناعة، وتشييد الفنادق؛ مضيفا ان رجال الاعمال والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أكثر من ذي قبل من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والاستثمار في هذه المشاريع.

وأشار روحاني الى التقدم الذي احرزته ايران في مختلف المجالات العلمية والتقنية، واجراء الفعاليات القائمة على المعرفة، والخدمات الخاصة بقطاع المياه والكهرباء؛ مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية لنقل تجاربها في هذه القطاعات الى دولة قطر الصديقة والشقيقة.