رئيس الوزراء السوري يصل طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوزراء السوری "عماد خمیس" يصل الى طهران على راس وفد رفيع مستوى ومن المقرر أن يلتقي الوفد الحكومي كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وصل رئيس الوزراء السوری "عماد خمیس" إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الاحد على راس وفد رفيع مستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الدفاع العماد علي أيوب.
رمز الخبر 1901231
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