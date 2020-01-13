ايران و قطر تبحثان ضرورة توسيع التبادل في مجال الكتب والنشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير المعرض الدولي للكتاب في الدوحة "احمد البوعينين" قام بزيارة للأجنحة الإيرانية في المعرض حيث التقى برئيس مركز دراسات الثقافة والفن والعلاقات "محمد سلكي" وبحث الجانبان أهمية توسيع التبادلات الثقافية والاقتصادية في مجال النشر بين إيران وقطر.

هذا وقد اشار البوعينين الى زيارته السابقة لمعرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الثانية والثلاثين واعرب عن امله بتعزيز مساهمة البلدين في إقامة المعارض الثقافية في المستقبل القريب وابرام عقود ومذكرات تفاهم بين دور النشر للبلدين.

ويقام معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين في مركز الدوحة الدولي، المخصص للمعارض والمؤتمرات، من 9 حتى 18 كانون الثاني/ يناير تحت شعار "أفلا تتفكرون"، بمشاركة 335 دار نشر من 31 دولة./انتهى/