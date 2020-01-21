الرئيس روحاني يستقبل سفراء ايران الجدد لدى 13 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية تمنى النجاح للسفراء الجدد في مهامهم المخولة إليهم وأكد ضرورة أن يطلع المستثمرون الاجانب والقطاعان الخاص والعام على إمكانيات طهران وكذلك بذل المساعي لتقوية العلاقات الشاملة مع البلدان الاخرى.

فيما شدد الرئيس روحاني على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي ومساعدة السفراء الايرانيين في تعزيز نشاطات القطاع الخاص والتجارة مع الدول الاخرى وكذلك تنمية التعاون الثقافي والعلمي والتقني.

وقدمت سفيرة ايران لدى الدنمارك "افسانه نادري بور" وسفير ايران لدى بلجيكا "غلام حسين دهقاني "وسفير ايران لدى السويد "احمد معصومي فر" وسفير ايران لدى النرويج "علي رضا يوسفي" وسفير ايران لدى بيلاروسيا "سعيد ياري" وسفير ايران لدى ارمينيا "عباس بدخشان ظهوري" وسفير ايران لدى صربيا "رشيد حسن بور بائي" وسفير ايران لدى جنوب افريقيا "مهدي أقاجعفري" وسفير ايران لدى نيجيريا "محمد علي بك" وسفير ايران لدى قرغيزيا "سعيد خرازي" وسفير ايران لدى سريلانكا "هاشم اشجع زاده" وسفير ايران لدى موريتانيا "امير علي امام جمعه شهيدي"وسفير ايران لدى كرواتيا "برويز اسماعيلي" تقريرا عن اوضاع العلاقات الايرانية مع هذه البلدان واكدوا على بذل مساعي جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الشامل مع البلدان الاخرى./انتهى/