بروجردي: لا مفاوضات مع الإرهابيين الأمريكيين حتى لو تم رفع العقوبات عنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، قال إنه لا مفاوضات مع الإرهابيين الأمريكيين حتى لو تم رفع العقوبات عنا.

