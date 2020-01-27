  1. الدولية
  2. الشرق الأوسط
٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٧:٤٧

طالبان تعلن مسؤوليتها عن اسقاط طائرة اميركية تحطمت في افغانستان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن اسقاط طائرة اميركية تحطمت في افغانستان

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية في أفغانستان.

وقالت طالبان في بيان لها إن الطائرة تحطمت في غزنة وأن العديد من أعضاء وكالة المخابرات المركزية كانوا على متن الطائرة.

رمز الخبر 1901656

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي