طالبان تعلن مسؤوليتها عن اسقاط طائرة اميركية تحطمت في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية في أفغانستان.

وقالت طالبان في بيان لها إن الطائرة تحطمت في غزنة وأن العديد من أعضاء وكالة المخابرات المركزية كانوا على متن الطائرة.