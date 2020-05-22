تحطم طائرة باكستانية تقلّ 107 أشخاص

وقال متحدث باسم الشركة الوطنية الباكستانية، "تحطمت طائرة الرحلة بي كي 8303 وعلى متنها 99 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم".

وأعلن الجيش الباكستاني أن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية وصلت الموقع للإغاثة والإنقاذ إلى جانب الإدارة المدنية.

وقالت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية، إن الطائرة من طراز "إيرباص أي 320" وكانت قادمة من لاهور، وإنها كانت على وشك الهبوط في كراتشي عندما تحطمت.

وأضافت المصادر أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في مطار "جناح"، وذكرت قناة "جيو نيوز" أن الدخان شوهد يتصاعد من مكان سقوط الطائرة.