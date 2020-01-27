لاريجاني: المفاوضات الإيرانية الروسية تلعب دورا مهما في الحفاظ على الأمن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن أجرى محادثات جيدة للغاية حيال القضايا الدولية والتعاون الإقليمي وكيفية إحلال الأمن المستدام في المنطقة.

وأشاد لاريجاني بالرئيس الدوما الروسي لأنه زار إيران على الرغم من التغييرات الكبيرة الطارئة في روسيا والمسؤوليات الكبيرة التي يتضطلع بها الدوما.

وأشار علي لاريجاني الى ان اللقاء اليوم كان له أثر كبير في تسوية القضايا الاقليمية والتعاون بين ايران وروسيا، وقال: ان محادثات اليوم أدته الى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية في مختلف الجوانب والاستثمارات المتنوعة.

وفي الختام قال لاريجاني ان انطباعي هو ان هذا اللقاء من شأنه ان يساعد بشكل جيد في إنجاز العلاقات الاستراتيجية الايرانية الروسية.