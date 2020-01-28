وقوع زلزالين جنوب ايران وعدد المصابين يصل عددهم الى 33 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زلزال بقوة 5,4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خان زنيان" التابعة لمدينة شيراز (مركز محافظة فارس جنوبي البلاد) عند الساعة04:58 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء أمس الاثنين.

واعلن مساعد رئيس جامعة شيراز الطبية علي اكبري في تصريح ادلى به مساء الاثنين بان عدد مصابي هذه الهزة الارضية ارتفع الى 33 شخصا، حيث قد رقد اثنين من المصابين في المستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم العلاج اللازم.

هذا ولم يسفر الزلزال عن وقوع ضحايا.

ومن جانب آخر ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد (وسط البلاد) في الساعة 06:39 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

ووفقا للمصادر ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.88 والطول الشرقي 55.24 .

ولم يرد لحد الان اي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذه الهزة الأرضية.

وتقع مدينة بافق على بعد 120 كم من مركز محافظة يزد./انتهى/