رئيس وكالة الفضاء الإيرانية يعلن عن تطوير منصة الإطلاق في محافظة "سمنان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري نشر في حسابه على موقع الانستغرام مقطع فيديو من أول اختبار ميداني لمحطة "الامام الخميني (ره)" للإطلاق الى الفضاء، التي من المقرر أن يتم عبرها ارسال قمر "ظفر" الصناعي الى المدار الذي يبعد 530 كم من الأرض، عبر صاروخ "سيمرغ".

وكتب: بجهد وأزر أبناء هذا البلد تم تطوير محطة "الامام الخميني (ره)" الفضائية في مدينة سمنان (الواقعة في جنوب شرق طهران).

وبالاشارة الى إمكانيات هذه المحطة التي تبلغ 1100 طنا من حيث الوزن وارتفاع 45 مترا والقدرة في التنقل على مدى80 مترا، قال براري: الخطوة الثانية هي تطوير محطة الاطلاق الفضائية في مدينة جابهار (جنوب شرقي ايران).

ويذكر أن القمر الصناعي "ظفر" وصاروخ "سيمرغ" كلاهما من صنع ايران./انتهى/.