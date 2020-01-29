تفاصيل مشروع قانون إنسحاب ايران من معاهدة الـ NPT

وقال العضو في الهيئة الرئاسية في البرلمان الايراني "أميرحسين قاضي زاده" في تصريح أدلى به لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه تمت صياغة مشروع قانون خروج ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية (NPT) على يد لجنة "الاجراءات الوقائية ضد أمريكا" وأمس رفع الى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي.

وأضاف النائب قاضي زاده: في حال ان صادق البرلمان على هذا المشروع بشكل نهائي، يتوجب على الحكومة الايرانية أن تنسحب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية دون تأخر والغاء كافة التزاماتها التي تنص عليها هذه المعاهدة، اضافة الى إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار الخطوة المضادة للإجراءات الامريكية والاوروبية في نقض تعهداتها تجاه ايران وفقا للإتفاق النووي واحالة ملف ايران للأمم الممتحدة.

وأوضح: ان الوزارة الخارجية ووكالة الطاقة الذرية ملزمتا بتقديم تقرير كامل حول الاجراءات المتخذه في إطار تطبيق القانون المذكور (خروج ايران من الـ NPT) خلال اسبوع بعد إحالة ملف ايران الى مجلس الامن الدولي.

والجدير بالذكر أن أمس الثلاثاء (28 يناير) رفع نواب مجلس الشورى الاسلامي مشروع قانون إنسحاب ايران المعاهدة الدولية لحظر انتشار الاسلحة النووية الى الهيئة الرئاسية، وذلك بعد رفع مشروع قانون "حظر تصنيع وتخزين واستعمال الاسلحة النووية"./انتهى/.