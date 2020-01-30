فيديو توضيحي للمناطق المحررة إثر عملية البنيان المرصوص

وتكبيدِ قواتِ العدوِّ خسائرَ فادحةٍ في العتادِ والأرواحِ واستمرت في تقدُّمِها وصولاً إلى غربِ مدينةِ مأربَ، إضافةً إلى تحريرِ عددٍ من مُديرياتِ مُحافظتي مأربَ والجوف، بمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثرَ من 2500كم مربعٍ طولاً وعرضا، ويعرض هذا التقريرجانباً توضيحياً من المناطق التي تم تحريرها إثر العملية.