فيديو توضيحي للمناطق المحررة إثر عملية البنيان المرصوص

وتكبيدِ قواتِ العدوِّ خسائرَ فادحةٍ في العتادِ والأرواحِ واستمرت في تقدُّمِها وصولاً إلى غربِ مدينةِ مأربَ، إضافةً إلى تحريرِ عددٍ من مُديرياتِ مُحافظتي مأربَ والجوف، بمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثرَ من 2500كم مربعٍ طولاً وعرضا، ويعرض هذا التقريرجانباً توضيحياً من المناطق التي تم تحريرها إثر العملية.
صرحت القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي العميد "يحيى سريع بأنه و بعونِ الله تعالى تمكنتْ قواتُنا المسلحةُ من التصدي لمسارٍ عدوانيٍّ كبيرٍ كان يستهدفُ العاصمةَ صنعاءَ وشنت على إثره هجومٍاً معاكسٍاً أدى إلى تحريرِ كافةِ مناطقَ نهم.
رمز الخبر 1901725
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