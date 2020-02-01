القوات المسلحة: "عشرة الفجر" المباركة طليعة شروق مبارك في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أصدرت بيانا بمناسبة "عشرة الفجر" المباركة جاء فيه: أن عشرة الفجر تعد طليعة شروق مبارك في ايران الاسلامية، حيث أنهارت ركائز النظام الملكي المستبد في ايران بواسطة الشعب وقيادة مؤسس الجمهورية الاسلامية، وبداية مرحلة جديدة من حياة الشعب الايراني تحت ضوء العزة والحرية والاستقلال.

وأضاف: أعداء الجمهورية الاسلامية بعد المرور بتجارب فاشلة عديدة، يحاولون تضعيف هذا النظام والحيلولة دون إستلهام الشعوب من النظام الاسالمي عبر الحرب الصلبة والناعمة من كافة الجوانب سيما الجانب الاقتصادي.

وتابع: رغم هذا العداء نرى تمدّد حركة الشعوب الاسلامية في كافة ارجاء العالم، حيث شكل محور المقاومة طريقا مشرقا ومصدر الهام لزعزعة أسس الظلم لحكام منصاعين للإستكبار العالمي في جغرافيا العالم الاسلامي.

وجاء في البيان: رغم استشهاد قائد محور المقاومة الفريق قاسم سليماني عبر عملية جبانة، لكن مدرسته المستلهمة من مدرسة سيد الشهداء أبا عبدالله الحسين (ع)، أحدثت ضجة في العالم واثارت انفعال العدو الجبان.

وتوقع البيان أن هذه الأمور ستزيد من عزيمة الشعب الايراني للمشاركة بشكل أوسع في مسيرات يوم الله (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) والحاق هزيمة أخرى وفشل ذريع بالعدو.

وطمئنت القوات المسلحة الشعب الايراني عبر هذا البيان، بأنه تحت لواء قائد الثورة الاسلامية وعبر مماشاة وإنسجام الشعب ستبقى هذه القوات تدافع عن مبادئ الثورة الاسلامية والمصالح الوطنية والامن في البلاد ولم تسمح للعدو بأن يلحق اي ضرر طفيف للبلاد./انتهى/.