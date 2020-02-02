الشيخ نعيم قاسم: ترامب أراد صفقة القرن لأجل الانتخابات في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب الأمين العام ل​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نعيم قاسم​ شدد على أن "​صفقة القرن​ صفقة باطلة فاشلة لا قابلية لها للحياة، أرادها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لأجل ​الانتخابات​ في ​أميركا​ ومن أجل أن يرفع أسهم ​بنيامين نتانياهو​ في داخل ​فلسطين​ المحتلَّة، ولكن ليعلم أنَّ ​الشعب الفلسطيني​ المقاوم وشعوب المنطقة ​المقاومة​ المجاهدة لن تمرر هذه الصفقة ولن تسمح ل​إسرائيل​ أن تحتل وتشرعن احتلالها في آنٍ معاً، هذا أمرٌ مفروغٌ منه، لا مكان لإسرائيل بحدودٍ معترفٍ بها، المكان الوحيد لفلسطين على كلِّ تراب فلسطين من البحر إلى النهر والعاصمة هي ​القدس​ بشرقها وغربها لا ​القدس الشرقية​ فقط وهذا ما نؤمن به، ونعتقد أنَّ تحقيقه ممكن، يحتاج الى بعض التضحيات وبعض الوقت".



من جهة أخرى، لفت إلى انه "الحمد لله تشكلت ​الحكومة​ في ​لبنان​ بعد جهد، وقد بدأ ركب الحكومة ينطلق، وأنتم تسمعون اليوم انتقادات واعتراضات فقط من أجل الانتقاد والاعتراض، على كل حال انكشف أيضاً من لا يريد قيام ​الدولة​ ولا الحكومة، علينا أن نستمر في السير وعلى الحكومة ان تلتفت تماماً إلى الأولويات، يجب عليها أن تعمل على الموضوع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تضع الخطط وأن تعرف أنها مسؤولة أمام الشعب وأننا معنيون بأن نسألها وأن نحاسبها أيضاً، ولكن من الآن أقول لكم، حاسبوا الحكومة على ما تملكه وما تعرفه، وأيضاً حاسبوا المدَّعين الذين يقولون بأنهم سيدعمون الحكومة من دول الخارج إذا لم يقدموا لها الدعم المطلوب".

وقال: "نحن نسأل الحكومة ان تنجز بحسب إمكاناتها وقدراتها وما هو متاحٌ في لبنان، وأن توسّع اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل أن تحمي خيارات لبنان المستقلة والاقتصادية، وهذا سيكون محلُّ مراقبة، وستنكشف ان شاء الله الوعود الصادقة من الوعود الكاذبة، نحن نتأمل أن تكون هذه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، يجب أن نعمل معها وأن نعطيها الفرصة المناسبة".