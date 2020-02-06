  1. السياسة
٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩

الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة

الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات البحث والتمشيط عن منفذ عملية دهس الجنود بالقدس المحتلة الليلة الماضية، والتي تسببت بإصابة 14 جنديا بجراح مختلفة.

وذكرت قناة "كان " العبرية أن قوة من الجيش عثرت صباح اليوم على المركبة المستخدمة في العملية في منطقة بيت لحم، وهي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية صفراء.

وأصيب 14 جنديا من لواء "جولاني" بعد منتصف الليلة الماضية في عملية دهس وقعت في شارع "دافيد ريمز" في القدس المحتلة، حيث  تواجد الجنود على الرصيف ودهستهم المركبة، فأصيب أحدهم بجراح خطيرة أما بقية الجنود فأصيبوا بجراح طفيفة وجرى نقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبينت القناة أن الجنود لم يتمكنوا من إطلاق النار باتجاه المركبة التي فرت من المكان، واستهدفت العملية جنوداً من دورة جديدة وكانوا في طريقهم في جولة للبلدة القديمة، وتشير التقديرات إلى أن العملية لم تكن مدبرة سلفاً وأن المنفذ قرر تنفيذها لدى ملاحظته مجموعة كبيرة من الجنود. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901880

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي