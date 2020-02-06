الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة

وذكرت قناة "كان " العبرية أن قوة من الجيش عثرت صباح اليوم على المركبة المستخدمة في العملية في منطقة بيت لحم، وهي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية صفراء.

وأصيب 14 جنديا من لواء "جولاني" بعد منتصف الليلة الماضية في عملية دهس وقعت في شارع "دافيد ريمز" في القدس المحتلة، حيث تواجد الجنود على الرصيف ودهستهم المركبة، فأصيب أحدهم بجراح خطيرة أما بقية الجنود فأصيبوا بجراح طفيفة وجرى نقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبينت القناة أن الجنود لم يتمكنوا من إطلاق النار باتجاه المركبة التي فرت من المكان، واستهدفت العملية جنوداً من دورة جديدة وكانوا في طريقهم في جولة للبلدة القديمة، وتشير التقديرات إلى أن العملية لم تكن مدبرة سلفاً وأن المنفذ قرر تنفيذها لدى ملاحظته مجموعة كبيرة من الجنود. /انتهى/