"غوغل" تغير اسم "بحيرة أونتاريو" إلى "بحيرة أميركا" لمستخدمي الولايات المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت "غوغل"، ، أن البحيرة، التي تقع على الحدود بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية نيويورك الأميركية، ستظهر باسم "بحيرة أميركا" في الولايات المتحدة، و"بحيرة أونتاريو" في كندا، و"بحيرة أونتاريو (بحيرة أميركا)" للمستخدمين في بقية أنحاء العالم.

وقالت الشركة إنها قامت بتغيير الخرائط بعد إعادة التسمية الرسمية من قبل نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأميركي (GNIS)، وأن التحديث يتماشى مع "سياستها طويلة الأمد للمسطحات المائية التي تختلف أسماؤها من بلد إلى آخر".

وأدى هذا التغيير إلى انقسام شركات التكنولوجيا.

وأعلنت MapQuest، أول خدمة خرائط تجارية على الإنترنت، في منشور لها يوم الخميس: "لن نغير اسم بحيرة أونتاريو. سمّوها ما شئتم وقتما تشاؤون". وتضمن المنشور رابطاً لأداة ساخرة تتيح للمستخدمين تسمية البحيرة باسم من اختيارهم، وصورة لخريطة ساخرة تحمل اسم البحيرة: "هل نكرر هذا؟".

وحتى يوم الأحد، لم تقم شركة "آبل" بتغيير الاسم على خرائط "آبل".

يأتي هذا التغيير بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية المسطح المائي رسمياً، في أحدث فصول حرب تجارية متصاعدة مع كندا.

فبعد انهيار المحادثات التجارية فجأة في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة وكندا فرض رسوم جمركية متبادلة تصل إلى 50% على بعض السلع.

كما دعا مسؤولون كنديون الكنديين إلى مقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة ومنتجاتها، في حين أعاد ترامب إحياء خطاب وصف كندا بأنها "الولاية الحادية والخمسون" للولايات المتحدة، مدعياً أن كندا تريد "مزايا كونها ولاية، دون أن تكون كذلك".

وواجه تغيير الاسم معارضة شديدة من الديمقراطيين. فقد أعلنت النائبة ديبي دينجل (ديمقراطية من ولاية ميشيغن) عن نيتها تقديم مشروع قانون "كفّوا عن المساس ببحيراتنا العظمى"، وهو مشروع قانون من شأنه إلغاء أمر ترامب بتغيير اسم البحيرة.

وأفادت تقارير بأن مشرعين ديمقراطيين آخرين كانوا يُعدّون تشريعات لمواجهة تغيير الاسم.

كما انتقد المسؤولون الكنديون تغيير الاسم. ورفض رئيس الوزراء مارك كارني إعادة التسمية يوم الخميس، مشيراً إلى أن الكنديين سيواصلون "تسميتها بحيرة أونتاريو - آنذاك والآن ودائماً".

ويوم السبت، كشف رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد عن لافتة جديدة تم نصبها بقياس 24 × 12 قدماً تطل على البحيرة في وينونا، أونتاريو، كُتب عليها "بحيرة أونتاريو الآن ودائمًا" باللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وقال فورد، لشبكة "ABC"، يوم الأحد، إن تغيير الاسم "يشبه شيئاً من برنامج ساترداي نايت لايف".

"لن يطلق عليها أحد اسم بحيرة أميركا. لقد كانت تُعرف باسم بحيرة أونتاريو لمئات السنين. وستبقى كذلك. إنه لأمر مخيب للآمال حقاً"، يضيف فورد.

وأظهرت بعض مواقع حكومة أونتاريو ومواقع الشركات التي تستخدم بيانات من خرائط "غوغل" اسم "بحيرة أميركا" بعد التغيير. وصرح متحدث باسم "غوغل" لموقع "أكسيوس" بأن مطوري المواقع الذين يدمجون خرائط "غوغل" يمكنهم اختيار منطقة لتخصيص خرائطهم.

من جهته، قال ستيفن كروفورد، وزير الخدمات العامة والتجارية والمشتريات في أونتاريو: "بعد التغييرات الأخيرة التي أجرتها غوغل، نقوم حالياً بمراجعة مواقعنا الإلكترونية للتأكد من أنها جميعاً تُعرّف بحيرة أونتاريو باسمها الصحيح: بحيرة أونتاريو. وبصفتنا من سكان أونتاريو، سندافع دائماً عن مقاطعتنا وهويتنا والأماكن التي تُشكّلها".

وأجرت "غوغل" تغييراً مماثلاً في شباط/فبراير 2025 بعد أن أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا". وبدأت غوغل بعرض "خليج أميركا" لمستخدمي خرائط غوغل في الولايات المتحدة بعد تغيير الاسم في قاعدة البيانات الجغرافية الفيدرالية الأميركية.

واستمر المستخدمون في المكسيك برؤية "خليج المكسيك"، بينما رأى المستخدمون في أماكن أخرى كلا الاسمين.

بعد ذلك بوقت قصير، اعتمدت خرائط "آبل" الاسم الجديد لمستخدمي الولايات المتحدة.

ورفعت المكسيك دعوى قضائية ضد غوغل في أيار/مايو 2025، بحجة أن الولايات المتحدة لا تملك صلاحية تغيير اسم الخليج بأكمله، بما في ذلك المياه الخاضعة للولاية القضائية المكسيكية. وجاءت هذه الدعوى عقب رفض "غوغل" قصر تسمية "خليج أميركا" على الجزء الخاضع للولاية القضائية الأميركية، كما طلبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

ولا تزال الدعوى قيد النظر أمام المحكمة العليا في مكسيكو سيتي.

وقامت كل من "غوغل" و"آبل" بتغيير تسمية أعلى قمة في أميركا الشمالية على خرائطهما الأميركية من دينالي إلى جبل ماكينلي في شباط/فبراير الماضي.

وكان ترامب قد أصدر الأمر التنفيذي نفسه الذي وجّه بتغيير الاسم، مُلغياً بذلك قراراً صدر عام 2015 كان قد أعاد تسمية الجبل باسم دينالي، وهو الاسم الأصلي الذي أطلقه عليه سكان ألاسكا الأصليون، إلى اسمه الفيدرالي.

واحتفظت MapQuest بأسماء دينالي وخليج المكسيك، كما أتاحت للمستخدمين خيار إعادة تسمية الخليج كما يحلو لهم.