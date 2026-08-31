انتخاب إيران كنائب لرئيس مجموعة الدراسات "الاتصالات المستقبلية" في بريكس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن محمد حسين شيخي، رئيس معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض الإنجازات الأخيرة للبلاد في إطار التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاتصالات ضمن بريكس، وأعلن دخول هذه التفاعلات مرحلة جديدة بعد المشاركة الفاعلة في منتدى ابتكار شبكات المستقبل التابع لبريكس، معتبراً هذه المشاركة الاستراتيجية تمهيداً للتآزر بين النظام البيئي للابتكار في البلاد والاقتصادات الكبرى في العالم.

تدشين الفرع الإيراني لشبكات المستقبل التابع لبريكس

وأشار شيخي إلى تفعيل الفرع الإيراني لمعهد شبكات المستقبل التابع لبريكس (BIFN Iran Branch) في معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال: "إن هذا الفرع هو الرابع من نوعه بين 11 دولة عضواً في بريكس، حيث سبقته كل من الصين والهند والبرازيل في إنشاء فروع وطنية."

وأضاف أن BIFN يوفر منصة للتواصل بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات والشركات المعرفية والمجموعات المبتكرة الإيرانية مع نظرائهم في الدول الأعضاء في بريكس، وقد سعت إيران، بترشيح خبرائها في أربعة مجالات هي الذكاء الاصطناعي والاتصالات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة والتأثيرات الكهرومغناطيسية، إلى إدخال القدرات الاستشارية للبلاد مباشرة في عمليات الدراسات وصنع القرار في هذه الشبكة.

/انتهى/