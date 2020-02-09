هيئات حقوقية وحزبية تنظم مسيرة حاشدة بالمغرب رفضا لـ"صفقة القرن"

ويأتي الإعلان عن تنظيم هذه المسيرة بعد أن أعلن المغرب موقفه الرافض ضمنيا للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال منظمو المسيرة بأن تحركهم "تعبير من الشعب المغربي عن رفضه القاطع والمطلق لما يسمى صفقة القرن، وتنديده بمخطط ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، والقضاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين، والإجهاز على الحقوق الوطنية لأصحاب الأرض الشرعيين في العودة وفي إقامة الدولة الفلسطينية".

ويشارك في المسيرة التي تنطلق من الموقع التاريخي "باب الأحد"، لتجوب شوارع الرباط الرئيسية، وتنتهي أمام مبنى البرلمان، 36 تنظيماً حزبياً ونقابياً وحقوقياً، من بينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والاتحاد المغربي للشغل ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمبادرة المغربية للدعم والنصرة. /انتهى/