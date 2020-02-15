روحاني : من بركات الثورة الإسلامية إتاحة الفرصة لنشاط المرأة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان في تصريح لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت خلال اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، هنأ الرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س)، وايضا ميلاد الامام الخميني (رض).

واضاف، لقد اتيحت فرص كثيرة لنشاطات المراة الايرانية وبما يشمل شتى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان النساء اليوم يضطلعن بدور مؤثر في العديد من الساحات داخل البلاد.

وتابع القول، ان المراة الايرانية حققت اليوم حضورا فاعلا لدى المنظمات غير الحكومية ايضا، كما تبلور دورها لدى الاوساط العلمية والاكاديمية والبحوث والفنون. /انتهى/