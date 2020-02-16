روحاني: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات تحت الضغوط

وأوضح روحاني في مؤتمر صحافي اليوم الاحد، بأن أي من الحكومات المتعاقبة لم تشهد اقتصادا غير نفطي، وقد حققنا ذلك على مدى عامين، وأثبتنا امكانية ادارة البلاد دون العوائد النفطية.

وأكد الرئيس حسن روحاني، أنه رغم الضغوطات والحظر تم تحقيق وللمرة الاولى في تاريخ ايران، اقتصاد لايعتمد على ايرادات النفط على مدى عامين (منذ 21 مارس/آذار 2018).

وأشار الى أن الاحصائيات والارقام بقطاعات الطاقة والغاز والكهرباء والمياه والزراعة والسياحة والصناعة والتعدين والخدمات والتعليم والصحة فضلا عن نتائج الشركات المعرفية، تشير مجتمعة الى أن الاوضاع مناسبة نسبيا.

وتوقع روحاني أن يحقق الاقتصاد الايراني نموا أفضل في السنة المالية القادمة (تبدأ 21 مارس/آذار 2020) وأن يتم المضي بمسار التحكم بمعدل التضخم بشكل جيد.

يتبع....